Прикордонники виявили в росіянина радіоактивний годинник

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час проходження оформлення на ручну поклажу пасажира спрацювала система автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин «Янтар». Про даний факт прикордонники негайно оповістили екологічну службу.

Під час повторного контролю було встановлено, що джерелом випромінювання є корабельний годинник, а рівень гамма-випромінювання перевищує допустиму норму приблизно в 100 разів.

З пояснень росіянина стало відомо, що він прибув на відпочинок у Севастополь до свого товариша. Останній вирішив зробити йому подарунок у вигляді корабельного годинника. Сам годинник вони купили в одному з магазинів за 300 доларів.

Годинник вилучили і передали представникам Державної екологічної інспекції в АРК.