Найчастіше українці дають хабарі правоохоронцям і медикам (дослідження)

Про це свідчать результати дослідження «Барометр Світової Корупції» від Transparency International та Gallup International Association, пише Тиждень.ua.

При цьому, вийти на вулицю для цього згодні 36%.

Це обумовлено багатьма причинами: 43% опитаних вважають, що за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс, 74% - впевнені, що державний сектор корумпований, 80% - охарактеризували дії Уряду у боротьбі з корупцією як нерезультативні.

Лише 4% опитаних вважають, що державна антикорупційна боротьба має хоч якийсь результат.

При цьому 83% відзначили що важливо мати особистий контакт під час вирішення питань у державному секторі, а 84% - що урядом країни керують організації, котрі діють у власних інтересах.

Найкорумпованішою сферою українці визнали судову (66%), за нею слідують: правоохоронні органи (64%), державна служба (56%), сфера охорони здоров’я (54%), парламент (53%), політичні партії (45%), освітня система (43%), бізнес (36%), військова сфера (28%), ЗМІ (22%), релігійні інституції (21%), громадські організації (20%).

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Найчастіше українці сплачували хабар при отриманні послуг в таких установах: в правоохоронних органах (49%), медичних установах (41%), освітніх закладах (33%), земельних службах (25%), реєстраційних та дозвільних службах (22%), судах (21%), податковій (18%), комунальних підприємствах (6%).