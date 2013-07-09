Укрспецекспорт продасть п'ять літаків Хорватії

Державна компанія «Укрспецекспорт» 8 липня підписала контракт на надання послуг з ремонту і модернізації 12 літаків МІГ-21 для Військово-повітряних сил Республіки Хорватія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрспецекспорту».

Згідно з повідомленням, «Укрспецекспорт» відремонтує 7 літаків МІГ-21, які належать ВВС Республіки Хорватія.

Крім того, Міністерство оборони Хорватії придбає у ДК «Укрспецекспорт» 5 відремонтованих МІГ-21, які є власністю ДП «Одесавіаремсервіс».

Як повідомляється, контракт буде виконано до середини 2014 року.

При цьому ремонт проводитиметься на потужностях державного підприємства «Одесавіаремсервіс», яке входить до складу держконцерну «Укроборонпром».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 р. «Укрспецекспорт» виграв тендер на ремонт шести вертольотів Мі-8 і Мі-17 для Міністерства оборони Хорватії.

Довідка УНІАН. ДК «Укрспецекспорт» є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Голову компанії призначає Президент України за погодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.