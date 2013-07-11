Французькі правозахисники подають до суду на Google і Facebook

На початку червня екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден розповсюдив секретний ордер суду, за яким американські спецслужби отримали доступ до всіх дзвінків найбільшого стільникового оператора Verizon, а також дані про надсекретну програмі американського Агентства нацбезпеки PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах, передає РІА Новости.

Як повідомив агентству Франс Прес один з адвокатів, які ведуть справу, Еммануель Дауд (Emmanuel Daoud), позов буде поданий проти невстановленої особи з метою прояснити, яку роль у зборі даних грали такі компанії, як Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, Youtube , Skype, AOL і Apple. Він додав, що фігурантами справи можуть стати і дочірні структури цих компаній, зареєстровані у Франції. За словами правозахисника, протягом різних періодів ці компанії, ймовірно, надавали Агентству національної безпеки (АНБ) і ФБР США свої сервери для збору даних інтернет-клієнтів, що використовують для спілкування програми компаній.

У червні Франція завила про намір оштрафувати Facebook, Twitter і Google+ у разі, якщо їх політика конфіденційності протягом трьох тижнів не буде приведена у відповідність із законодавством країни. Європейська влада стурбовані політикою конфіденційності Google, яка з 1 березня 2012 об'єднала особисту інформацію користувачів зі своїх різних інтернет-служб і спростила правила їх використання. Наглядові інстанції ЄС доручили профільному агентству провести аналіз нової політики Google. Раніше Нацкомісія Франції з інформаційних технологій та цивільним свобод (CNIL) повідомляла, що норми конфіденційності компанії не відповідають європейському законодавству щодо захисту особистих даних користувачів.