Захарченко про штурм Святошинського райвідділу: це чиста провокація (відео)

"Це провокація. Чиста провокація. Молодики були підготовлені. Їх ми бачимо на акціях, де постійно відбуваються бійки", - заявив міністр.

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Водночас у міліції обіцяють, що за паркан людям нічого не буде. А от за міліцейські рани - хтось із активістів відповість, повідомляє ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня із сотня людей штурмувала Святошинський райвідділ міліції і навіть поламала паркан. А напередодні вдень - там же сталась сутичка між правоохоронцями і активістами.

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Люди прийшли до райвідділу вимагати покарання міліціонеру, який, за словами очевидців, серед білого дня вдарив дівчину кулаком на ринку. Його продавці до того ж - мають свої претензії до святошинських правоохоронців.

Все почалося на ринку у спальному районі Києва. Продавці повстали проти нових власників - ті підняли їм ціну оренди. Торгівці твердять, якщо не погоджувались платити більше – з'являлась міліція. "Прийшла нова адміністрація і каже – якщо ви хочете з нами працювати, то працюйте і міліція зразу піде. Люди погоджуються, міліція йде", - розповіли на продавці.

Вчора тут також були правоохоронці, продавці і громадські активісти. Одну з них - Ірину Бондар - за словами очевидців, і вдарив міліціонер - після прохання дівчини розмовляти з нею українською. "Він моє прохання не задовольнив, він просто тихо обійшов мене ззаду і вдарив мене правим кулаком по лівій нирці", - каже активістка.

Це бачило з десяток людей. Активістка каже, що в лікарні виявили легкий забій нирки і грудної клітини. А кривдник після інциденту - зник.

Шукати міліціонера прийшли до райвідділу - причому навіть прізвище його дізнались. Спочатку була мирна розмова із начальником штабу.

"Заява, яку написала громадянка зареєстрована, матеріали передані до прокуратури, проводиться слідчо-оперативні заходи", - заявили у міліції. Та протестувальників ця відповідь не задовольнила. За мить активісти роблять спробу зайти на територію відділку. З боку пікетувальників - випускають сльозогінгий газ.

Міліція звітує, що у них 11 постраждалих - когось притисли до паркану, хтось надихався газу. Вночі райвідділок продовжував тримати оборону. Сюди прибули народні депутати. Їм за паркан пройти вдалося - активістам ні. І тоді огорожа не витримала.

На місце подій прибув столичний очільник міліції - і повідомив, що факт побиття перевірять, керівника райвідділу - вже відсторонено. Людей це задовольнило, вони повернули паркан на місце і розійшлись.

Та вчора в міліції з'ясували: правоохоронець дівчину не бив. "Як він поясняє, що вона відходила назад, тільки торкнулась руки – почала кричати, що мене вдарили", - це версія міліціянта. Старший лейтенант зараз відсторонений. Перевірка триває. "Якщо дійсно він винний, то він буде відповідати", - кажуть у міліції.