До Почаєва прибуває хресний хід з мощами князя Володимира

Як повідомили УНІАН організатори хресного ходу – міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі», до Свято-Успенської Почаєвської лаври ковчег з мощами хрестителя Русі доставлять з Кривого Рога. Молитовний хід по містах Росії, Білорусі й України проходить з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила і митрополита Київського і всієї України Володимира.

Сьогодні в Успенському соборі Почаївськой лаври буде відслужено Усеношну, під час якої віруючі зможуть прикластися до святих мощів Хрестителя Русі.

Завтра, 16 липня, в лаврі буде відслужено святкову Божественну літургію і молебень святому князеві Володимиру, після чого хресний хід з мощами відправиться до Ужгорода.

Як повідомили організатори міжнародного молитовного ходу, 14 липня в Кривому Розі пройшли урочистості, присвячені 1025-річчю Хрещення Київської Русі, які очолив Керуючий справами УПЦ, ректор КДАіС митрополит Бориспільський Антоній.

У рамках святкування на площі перед кафедральним собором було освячено пам'ятник священномученикам Онуфрію і Порфирію, першим єпископам Криворізьким, 75 років з дня мученицької смерті яких виповнилося в поточному році.

З 10 по 13 липня Хресний Хід на честь 1025-річчя Хрещення Русі відвідав Дніпропетровськ.

За інформацією МОО «День Хрещення Русі», 12 липня мощам Хрестителя Русі поклонилися близько 2 тис. байкерів з України, Росії та Білорусі, які спеціально для цього прибули до Дніпропетровська.

Подальший графік руху хресного ходу: Чернівці – Свято-Успенська Почаївськая лавра (14 – 16 липня); Ужгород (17 –18 липня), Святогірськ – Донецьк – Луганськ (19 – 22 липня), Харків (23 – 24 липня), Чернігів (25 – 26 липня).

Хресний хід завершиться 27 липня в Києві, на Хрещатику, після чого відбудеться грандіозний концерт за участю легендарних музикантів з України, Росії, Білорусі, зведеного хору київських монастирів, Кубанського козачого хору.

Зі святкової сцени виступлять представники духівництва, відомі діячі науки, культури і спорту. На екранах демонструватиметься 3D-анімація, яка розповідатиме про Хрещення Русі.