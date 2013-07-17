Керівник «ВКонтакте» каже, що чекав звинувачень у поширенні порно

У середу міністерство доходів та зборів повідомило, що експертиза виявила незаконну інформацію на вилучених раніше серверах популярної соціальної мережі, зокрема порнографію.

"За експертним висновком, якій було надано науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ГУ МВС України в м. Києві, встановлено що серед іншої інформації на серверах зберігалися медіа-файли з ознаками порнографічної продукції, а також медіа-файли, які мають ознаки пропаганди культу насильства та жорстокості і містять посилання на сайт vk.com", - сказано у повідомленні головного управління Міндоходів у Києві.

Прокуратура, йдеться у повідомленні, розглядає питання про передачу "матеріалів кримінального провадження до органів МВС України".

"Я здивований нашою популярністю серед українських любителів дитячої порнографії. Невже їх 31 мільйон у 45-мільйонній країні?", - написав у відповідь пан Дуров на своїй сторінці "ВКонтакте".

Він припускає, що остаточною метою звинувачень є конфіскація серверів соцмережі, а також висуває гіпотезу, що міліція буде доводити, що знайдені незаконні файли завантажували саме співробітники "Вконтакте", а не користувачі.

Вилучали не через "ВКонтакте"

Наприкінці червня з'явилася інформація про вилучення серверів соціальної мережі в Києві.

Тоді в київському управлінні міндоходів заявили, що слідчі дії українських податківців щодо підприємців, які підозрюються в ухилянні від сплати податків, не пов’язані з роботою соціальної мережі "ВКонтакте"

На вилучених з київського офісу комп'ютерах зберігається переважно фінансова документація і там немає персональних даних користувачів соцмережі, сказав 27 червня речник управління міністерства доходів і зборів у Києві Микола Ковтуненко.

Він наголосив, що податківці не мають жодних претензій до соціальної мережі "ВКонтакте", а вилучали виключно обладнання та паперову документацію фірм, згаданих в ухвалі Деснянського районного суду.

Підставою для вилучення техніки стала ухвала райсуду, яка дозволила обшуки у приміщеннях компанії DataIX в рамках розслідування справи про ухиляння від сплати податків ТОВ "Евос" та двох підприємців.

Податківці вилучили 10 "одиниць комп'ютерної техніки", повідомив пан Ковтуненко.

У самій соцмережі вартість вилученого обладнання оцінили у півмільйона доларів.

ВВС Україна