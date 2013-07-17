Автозак із двома затриманими потрапив у ДТП у Харкові

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора Комінтернівського району міста Дениса Мишкова, службовий автомобіль ГАЗель здійснював конвоювання двох затриманих і рухався проспектом Героїв Сталінграда. У районі перехрестя з проспектом 50-річчя СРСР сталося бокове зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ, що, виїжджаючи з паркувальної стоянки супермаркету, перетнув шлях прямування конвойного авто.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ отримав незначні тілесні ушкодження.

Затримані, яких конвоювали правоохоронці, на іншому службовому автомобілі були доставлені до Харківського слідчого ізолятора.

Прокуратура Комінтернівського району розслідує обставини ДТП за участю міліцейського автозака.