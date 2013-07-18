Україна підтверджує прогноз закачування газу в підземні сховища
Україна підтверджує прогноз закачування газу в підземні сховища до початку опалювального сезону обсягом 14 млрд кубометрів.
Проте не виключає збільшення обсягу, якщо його забезпечить «Газпром».
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«Як я й говорив, ми йдемо до показників на опалювальний сезон у районі 14 мільярдів кубометрів газу», - сказав Ставицький.
При цьому він зазначив, що Україна не заперечуватиме, якщо «Газпром» забезпечить збільшення обсягів газу до 19-20 мільярдів кубометрів.
«Якщо вони побажають збільшити, то ми будемо не проти», - сказав Ставицький.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією «Нафтогазу», на 17 липня в підземних газових сховищах України накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного в рамках відновлення поставок імпортного палива в Україну й підготовки до опалювального сезону.
Водночас, у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ до початку осінньо-зимового сезону має бути понад 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький раніше заявив, що 14 млрд кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати й забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу до ЄС.