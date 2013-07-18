Україна підтверджує прогноз закачування газу в підземні сховища

Проте не виключає збільшення обсягу, якщо його забезпечить «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Як я й говорив, ми йдемо до показників на опалювальний сезон у районі 14 мільярдів кубометрів газу», - сказав Ставицький.

При цьому він зазначив, що Україна не заперечуватиме, якщо «Газпром» забезпечить збільшення обсягів газу до 19-20 мільярдів кубометрів.

«Якщо вони побажають збільшити, то ми будемо не проти», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією «Нафтогазу», на 17 липня в підземних газових сховищах України накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного в рамках відновлення поставок імпортного палива в Україну й підготовки до опалювального сезону.

Водночас, у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ до початку осінньо-зимового сезону має бути понад 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький раніше заявив, що 14 млрд кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати й забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу до ЄС.