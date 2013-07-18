Завтра в Україні - до 33°

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, по країні завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 12-17°, на узбережжі морів - 18-23°; вдень - 24-29°, у південній та східній частині місцями - 30-33°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 27-29°.

18 липня температура води в Чорному морі - 22-25°, в районі Одеси - 18°, в Азовському морі - 24-26°, в Дніпрі біля Києва - 23°.