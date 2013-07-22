У найближчі ночі температура в Україні - 9 градусів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“З 22 по 25 липня у більшості регіонів західних, північних і центральних областей ще утримається помірний температурний режим - максимальна температура становитиме +20-25 градусів, а нічна +9-14 градусів. На півдні і сході України у цей період температура буде вищою - у нічний час +14-19 градусів, у денний - +25-30 градусів. Починаючи з 25 липня, в західних і північних областях почнеться підвищення температури, і до кінця тижня вона всюди перевищуватиме +30 градусів, а в західних областях і на півдні +35”, - сказав Кульбіда.

За його словами, така погода збережеться в країні до кінця липня.

При цьому синоптик відзначив, що прогнозований температурний режим на 3-5 градусів перевищує норму.