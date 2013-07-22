Польщі бракує українців для сезонних робіт

Польським садівникам не вистачає сезонних працівників з України, яким цього року важче приїхати на роботу до Польщі через труднощі, що виникли з отриманням польських віз.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на голову Асоціації польських садівників Мирослава Малишевського.

"Ми хочемо, щоб вони приїжджали, а вони хочуть працювати в Польщі, але бар'єр - у консульствах", - сказав він, відзначивши, що проблеми виникли у зв'язку з початком видачі віз в Україні через посередницьку компанію.

Малишевський заявив, що мають місце багато порушень під час видачі віз, назвавши серед них "штучні черги" на подачу документів і введення додаткових оплат за прискорену видачу віз.

"Часто у людей, які хочуть приїхати до Польщі на роботу, немає достатньо грошей, щоб зробити собі візу", - пише РАР.

Голова асоціації заявив, що має намір звернутися до польського Міністерства закордонних справ і до консульств в Україні з проханням створити окрему чергу для людей, які хочуть приїхати на сезонні роботи до Польщі.

Малишевський також повідомив, що на сезонних роботах у садах можна заробити у польських роботодавців від 1,65 до 1,9 євро за годину, відзначивши, що працівники також одержують безкоштовне житло.

Як повідомляв УНІАН, минулого року польські роботодавці вперше за останні 5 років на 7% скоротили до 224 тис. кількість заявок на працевлаштування українців, які дозволяють працювати в Польщі протягом шести місяців без офіційного дозволу на роботу і, як правило, реєструються для сезонних працівників.

У першому кварталі поточного року польські консульства в Україні скоротили видачу віз у річному вираженні на 15% - до 116 тис.

При цьому польські консульства в першому кварталі цього року видали громадянам України 75%, або майже 90 тис., віз через компанію VFS Global, яка виконує роль офіційного посередника з кінця 2011 року, повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ Польщі.

У МЗС повідомили, що в Україні зараз діють 14 пунктів прийому візових заявок (ППВЗ), які зобов'язалася створити VFS Global, коли виграла відповідний тендер МЗС Польщі влітку 2011 року.

МЗС Польщі також повідомив, що вже оголосив тендер на нову компанію-посередника, результати якого будуть відомі в серпні 2013 року, коли закінчується чинний контракт з VFS Global.

Представник польського міністерства Рафал Собчак сказав УНІАН, що МЗС Польщі не має зауважень до роботи цієї компанії.

Польські дипломати пояснюють впровадження видачі віз через офіційного посередника бажанням прискорити видачу віз в Україні, а також прагненням усунути з ринку нелегальних посередників, які часто беруть за свої послуги від 300 до 900 євро, тоді як ППВЗ - лише 20 євро.