Янукович доручив забезпечити українців доступними фруктами й овочами

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі Януковича з головою Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Костяком у Криму.

«Президент чітко поставив завдання, як вона (плодоовочева продукція) буде реалізовуватися, по якій ціні, чи буде ця ціна доступна для наших людей. Все це ми обговорили з Президентом, він дав чіткі завдання», - сказав Костяк.

За його словами, сьогодні Херсонщина вирощує понад 2 млн тонн плодоовочевої продукції завдяки крапельному зрошенню.

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Окрім того, Костяк доповів Президенту про завершення збирання урожаю ранніх зернових в області. «В минулому році ми зібрали всього трохи більше 1 мільйона тонн зернових культур, а в цьому році, завдяки тим прогресивним технологіям, які сьогодні застосовуються на Херсонщині, ми зібрали вже тільки ранніх зернових більше 1 мільйона тонн», - сказав він. Голова Херсонської ОДА зазначив, що 90% цьогорічного врожаю складає продовольче зерно.

Також під час зустрічі було обговорено питання протипожежних заходів під час збору врожаю. Костяк розповів про минулорічні пожежі, які виникали через посушливе літо. «На Херсонщині була велика пожежа. Коли я побачив, що ми самі не впораємося з цією подією, то я звернувся особисто до Президента України Віктора Януковича, який дав вказівки і було задіяно Міністерство з надзвичайних ситуацій, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство оборони. І спільними зусиллями ми ліквідували пожежу», - сказав він.

«Президент тримає руку на пульсі. Я це бачу, відчуваю», - цитує прес-служба слова Костяка.