У Фастові близько 50 осіб пікетували прокуратуру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Для належного розгляду скарг пікетувальників прокуратурою був організований прийом їхніх заяв, поінформували в прес-службі.

При цьому в прокуратурі зазначили, що в половині випадків учасники пікету завчасно підготували скарги, іншим працівники прокуратури допомогли їх письмово скласти. Загалом було прийнято близько 120 заяв, оскільки часто одна особа подавала заяви від імені родичів, знайомих та сусідів.

За даними прес-служби, усі без винятку подані до прокуратури заяви стосувалися неналежної роботи місцевого відділення Пенсійного фонду України. Зокрема, скаржники заявляють, що фактична виплата пенсій становить значно нижчий розмір від того, що їм належить.

Усі заяви зареєстровані, прокуратура розпочала перевірку кожної з них. Про результати кожен скаржник буде письмово повідомлений, як це і передбачається українським законодавством, запевнили в прес-службі.

При цьому в прес-службі підкреслили, що скарг на роботу посадових осіб Фастівської міжрайонної прокуратури не надходило.