Нелегали з Росії демонстративно порізали собі руки на кордоні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, на залізничній станції Ужгорода 18 липня були виявлені двоє громадян Росії.

Під час опитування вихідці з Інгушетії та Осетії повідомили, що прибули на Закарпаття з метою туризму. Проте за деякий час прикордонний наряд затримав їх поблизу кордону. Тоді порушники зізнались у намірі потрапити до Європейського Союзу.

Наступного дня міськрайсуд оштрафував їх на 3,4 тис. грн кожного. Було прийнято рішення про примусове повернення на батьківщину, і чоловіків відправили на потяг.

Однак громадяни Росії вийшли на найближчий станції, винайняли таксі і знову рушили до кордону. Невдовзі правопорушників зупинили прикордонники Чопського загону спільно з міліцією на контрольному посту «Перечин» і доправили у прикордонний підрозділ. Там чоловіки витягли з кишень підготовлені уламки лез і завдали собі незначних ушкоджень м’яких тканин передпліч.

Ці провокаційні дії прикордонники одразу припинили, надали першу медичну допомогу та викликали карету швидкої допомоги, якою порушників доставили до лікарні. З'ясувалося, що ушкодження не становлять загрози їхньому здоров’ю та не вимагають госпіталізації. За деякий час затримані знову опинилися в прикордонному підрозділі.