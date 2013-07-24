Спрощений шенген для українців діє поки лише на папері

З моменту набуття чинності угоди про спрощений порядок видачі шенгенських віз українцям (1 липня) пройшов майже місяць. Головні надії українців були пов'язані зі спрощенням видачі довгострокових віз (їх тепер мають давати як мінімум на рік, а ті, у кого вже була довгострокова річна віза, мають тепер право отримати візу на п'ять років; у разі відмови у видачі довгострокової візи в консульстві повинні пояснити письмово причини. Також посередники з 1 липня не можуть вимагати за свої послуги більше 30 євро.

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За даними видання «Вести», на ділі з усього «спрощення» був виконаний тільки цей останній пункт, а з усіма іншими ситуація залишилася майже такою, як була. Ситуація з довгостроковими візами залишається важкою. «У нас був два тижні тому випадок, коли підприємцеві дали мультишенген на рік, він полетів до Німеччини, і його без пояснення причин просто не випустили з літака - запідозрили в тому, що віза фальшива», - розповів Андрій Шереметьєв, співробітник одного зі столичних візових центрів. За його словами, нерідко людям з хорошою візовою історією, яким вже відкривали візу на рік, відмовляють у шенгені на п'ять років без пояснення причин. «Яка письмова мотивація? Приходить просто відмова. Спрощення діє тільки на папері», - обурюється Шереметьєв.

У візових центрах підтверджують: кількість шенгенів, виданих на рік, не змінилася, а от у візах на п'ять років як і раніше відмовляють. За словами співробітників візових центрів, з усіх заявлених категорій «спрощенців» насправді без проблем відкривають візи тільки журналістам

Як і передбачалося, послаблення візового режиму не торкнулося туристів, які їдуть до країн ЄС. «На початку року видавали довгострокові візи туристам Словенія, Чехія і Греція . Але зараз такого немає, і ті, хто їдуть у відпустки, взагалі не відчувають ніякого спрощення», - повідомив керівник Центру турінформації Володимир Царук. У візових центрах кажуть, що туристи, які намагаються відкрити довгостроковий шенген, є, але їх небагато.

За даними організації «Європа без бар'єрів», найбільш доброзичливими в плані видачі шенгенів українцям у 2012-2013-х роках стали Польща, Угорщина, Греція та Іспанія.