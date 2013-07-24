Укрзалізниця очікує в 2013 році збільшення чистого прибутку на 18%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на зведений фінансовий план залізниць на 2013 рік, затверджений Кабінетом міністрів України на засіданні 24 липня.

Згідно з повідомленням, дохід залізниць запланований у розмірі 55,412 мільярда гривень.

Чистий дохід від реалізації планується збільшити на 3,9% - до 53,441 мільярда.

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Перерахування до державного бюджету та цільових фондів повинні скласти 13,265 мільярда гривень, а капітальні інвестиції - 6,093 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на 2013 рік. Про це за підсумками засідання уряду 24 липня заявив міністр інфраструктури Володимир Козак.

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.