У США ґвалтівника засудять до 1000 років тюрми без права на помилування

Вирок стане результатом угоди з прокурорами про визнання провини.

Аріеля Кастро арештували у травні після того, як одній з полонянок вдалося втекти з його будинку і викликати представників влади.

32-річна Мішель Найт, 27-річна Аманда Беррі та 23-річна Джина ДеДжізус зникли у період між 2002 і 2004 роками.

"Вам не вийти на волю, зрозуміло?", - запитав суддя, який розглядав справу у Клівленді.

"Я розумію, Ваша честь, - відповів Кастро, сидячи в наручниках у залі суду в оранжевому тюремному комбінезоні. - Я розумію, що в мене цілком могли б і книжкою кинути".

За угодою з прокурорами, Кастро отримає додатковий вирок у 1000 років ув'язнення, а його майно конфіскує держава.

Документ також передбачає, що йому не висуватимуть інших звинувачень та не застосовуватимуть проти нього смертної кари.

За словами судді, існують плани повного знищення будинку, в якому Кастро утримував жінок.

Чоловікові висунули звинувачення за 977 епізодами, серед яких два вбивства з обтяжливими обставинами та численні випадки викрадень і зґвалтувань.

Трьох жінок врятували з полону після того, як пані Беррі вибила двері та за допомогою сусіда викликала поліцію.

Правоохоронці, які прибули за викликом, звільнили Мішель Найт та Джину ДеДжізус, а також шестирічну доньку Аманди Беррі від Аріеля Кастро.

За даними поліції, чоловік викрав трьох жінок, пропонуючи підвезти їх автомобілем.

Сусіди кажуть, що нічого не знали про злочинні дії Кастро.

BBC Україна