У США ґвалтівника засудять до 1000 років тюрми без права на помилування
Жителя американського штату Огайо, якого звинуватили в ґвалтуванні і утриманні в неволі трьох жінок у своєму будинку, засудять до довічного ув'язнення без права на помилування.
Вирок стане результатом угоди з прокурорами про визнання провини.
Аріеля Кастро арештували у травні після того, як одній з полонянок вдалося втекти з його будинку і викликати представників влади.
32-річна Мішель Найт, 27-річна Аманда Беррі та 23-річна Джина ДеДжізус зникли у період між 2002 і 2004 роками.
"Вам не вийти на волю, зрозуміло?", - запитав суддя, який розглядав справу у Клівленді.
"Я розумію, Ваша честь, - відповів Кастро, сидячи в наручниках у залі суду в оранжевому тюремному комбінезоні. - Я розумію, що в мене цілком могли б і книжкою кинути".
За угодою з прокурорами, Кастро отримає додатковий вирок у 1000 років ув'язнення, а його майно конфіскує держава.
Документ також передбачає, що йому не висуватимуть інших звинувачень та не застосовуватимуть проти нього смертної кари.
За словами судді, існують плани повного знищення будинку, в якому Кастро утримував жінок.
Чоловікові висунули звинувачення за 977 епізодами, серед яких два вбивства з обтяжливими обставинами та численні випадки викрадень і зґвалтувань.
Трьох жінок врятували з полону після того, як пані Беррі вибила двері та за допомогою сусіда викликала поліцію.
Правоохоронці, які прибули за викликом, звільнили Мішель Найт та Джину ДеДжізус, а також шестирічну доньку Аманди Беррі від Аріеля Кастро.
За даними поліції, чоловік викрав трьох жінок, пропонуючи підвезти їх автомобілем.
Сусіди кажуть, що нічого не знали про злочинні дії Кастро.