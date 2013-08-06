Мін'юст пропонує максимально спростити процедуру закриття бізнесу для ФОП

Проект спрямовано на розгляд Кабінету міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

«Ми пропонуємо кардинально спростити процес закриття бізнесу для фізичних осіб-підприємців: він повинен стати зрозумілим, зручним та європейським. Закрити бізнес підприємцю після прийняття закону можна буде простим натисканням кнопки реєстратора буквально на другий день після подання відповідної заяви (реєстраційної картки) на припинення підприємницької діяльності», - повідомила міністр юстиції України Олена Лукаш.

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Як відомо, досі діє громіздка і забюрократизована система виходу з бізнесу: фізична особа-підприємець повинна пройти двоетапний процес закриття (перший етап – внесення рішення про припинення підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та другий етап – проведення фіскальними органами перевірок). Цей процес може затягуватися для підприємців на 3-4 роки.

Новий законопроект передбачає спрощення процедур припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, скорочення терміну та створення сприятливих умов.

Двоетапну процедуру припинення підприємницької діяльності пропонується скасувати, а натомість проводити реєстрацію припинення на підставі поданої заявником держреєстратору реєстраційної картки не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цієї картки. Тобто фактично діяльність фізичної особи-підприємця може бути припинено за два дні за відсутності підстав для відмови: наступного робочого дня після надходження реєстраційної заяви вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також новий законопроект передбачає механізм захисту прав держави та кредиторів, соціальної та майнової відповідальності, аби унеможливити варіанти невиконання бізнесом своїх зобов’язань за рахунок спрощених реєстраційних процедур.