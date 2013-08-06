Працівники «Стиролу» не встигали одягати протигази, бігаючи в хмарах аміаку (відео)

Однак під час трагедії на заводі почалася паніка.

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Люди, які знаходилися в аміачному цеху та біля нього, постраждали в основному через те, що не встигли одягнути протигази, коли пролунав сигнал тривоги, повідомляє ТСН.

"Всім вистачило [протигазів], але паніка була, тому що така кількість загазованості велика, і не могли люди скористуватися тільки ними", - повідомив очевидець аварії.

Як повідомляв УНІАН, вибух на заводі "Стирол" стався близько 14.00 у вівторок, 6 серпня. За попередніми даними, викид газу стався через розгерметизацію аміакопроводу під час ремонту. Внаслідок аварії загинуло 5 людей, ще 20 постраждали.