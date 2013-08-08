На Єнакіївському метзаводі четверо людей потруїлися вуглекислим газом

Про це повідомляє сайт заводу.

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У повідомленні зазначається, що 8 серпня, орієнтовно о 14.00, у конвертерному цеху стався випадок виробничого травматизму з двома слюсарями-ремонтниками ЄМЗ. “У ході виконання ремонтних робіт під час відмикання гідравлічного затвору установки попереднього охолоджування робітники дістали отруєння вуглекислим газом. Постраждалих госпіталізовано каретою «швидкої допомоги» до міської лікарні Єнакієвого. Також до лікарні направлені двоє працівників з підрядної організації, які першими пришли на допомогу постраждалим», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що на підприємстві створено комісія з розслідування даного випадку травматизму, до складу якої увійшли інспектор Держгірпромнагляду Донецької області, технічний інспектор з праці профспілкової організації металургів і гірників України в Донецькій області, представники Фонду соціального страхування, служби охорони праці ЄМЗ і профкому заводу. До розслідування залучено органи міської прокуратури і міліції Єнакієвого. Санітарною службою заводу організовані профілактичні заходи.