Кабмін виділив 2,8 млн грн на компенсацію втрат від березневого снігопаду

Про це йдеться у розпорядженні уряду №535, розміщеному на веб-порталі КМУ.

«Виділити Міністерству оборони 1,89 млн грн і Державній службі з надзвичайних ситуацій 914,4 тис. грн для відшкодування втрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха», - йдеться в розпорядженні.

Міноборони і Держслужбі з надзвичайних ситуації доручено у тижневий термін затвердити графік витрат, а також збитки, які підлягають відшкодуванню.

Як повідомляв УНІАН, у період з 22 по 24 березня в Україні випало більше місячної норми снігу, що призвело до виникнення надзвичайної ситуації у ряді регіонів, у тому числі й столиці. Віце-прем'єр-міністр України Вілкул наголосив, що всі витрати, які виникли у процесі ліквідації наслідків стихії, будуть компенсовані за рахунок резервного фонду бюджету.