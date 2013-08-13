У Міндоходів розповіли, наскільки підвищать ціни на алкоголь і сигарети

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Обґрунтованим є збільшення вартості однієї пляшки напою на 0,167 грн, однієї пачки тютюнових виробів - на 0,087 грн», - говориться в повідомленні.

При цьому міністерство повідомило, що це незначне подорожчання, оскільки виробникам і імпортерам не доведеться нести додаткові витрати для проведення тестування нових акцизних марок і переобладнання ліній розливу.

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Згідно з повідомленням Міндоходів, марки акцизного податку нового зразка матимуть графічний захисний елемент, а також фонові сітки (для алкоголю — не менш як чотирьох, для сигарет — трьох), які не дозволять зловмисникам підроблювати акцизні марки. Таким чином, Міндоходів повідомило, що ціна на нові марки з початку осені зросте: на алкогольні напої — до 0,27 грн за штуку, а для сигарет — на 0,142 грн за штуку.

За даними міністерства, марки дозволять налагодити більш дієву систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції.

Також співробітники Міндоходів нагадали, що розмір плати за марки акцизного податку з 2008 року не підвищувався.

«За оцінками фахівців Міндоходів, посилення захисту нових марок акцизного податку є цілком виправданим кроком, оскільки діюча система маркування марками акцизного податку не відповідає сучасним вимогам і потребує істотних змін. Це підтверджується негативною динамікою обсягів реалізації діючих акцизних марок і свідчить про нарощування тіньового обороту підакцизної продукції», - говориться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відстрочення введення нових акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів до 1 вересня 2013 року з раніше запланованого 1 серпня цього року. Раніше Міндоходів заявляло про можливість введення електронної акцизної марки з січня 2014 року з метою припинення контрабанди підакцизних товарів – включаючи алкоголь, тютюнові вироби і навіть нафтопродукти.

Міністр Міндоходів Олександр Клименко заявив, що введення акцизної марки нового зразка з 1 вересня дозволить зменшити обсяг нелегальної підакцизної продукції на 7-10%.