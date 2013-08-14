Прокуратура перевіряє законність платежів за закордонні паспорти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури.

Згідно з повідомленням, перевірку почато прокуратурою Одеської області за інформацією, розміщеною в ЗМІ.

Зокрема, 12 серпня в деяких ЗМІ з'явилося повідомлення про конфлікт, що стався вчора у вищеназваному управлінні, розташованому по вулиці Преображенській, 44. З посиланням на активістку «ДемАльянсу» Юлію Чухало, яка була серед громадян, що подавали документи, з відвідувачів вимагали замість 170 грн (обов'язкового збору) - 377 грн. За словами Чухало, ті, хто заплатив названу суму, все одно не могли потрапити в кабінет у порядку звичайної черги, оскільки «спочатку заводили тих, хто розщедрився на якісь додаткові платежі (інформаційні послуги і необов'язкову страховку), віддавши їм близько 600 гривень».

Як повідомили УНІАН 1 серпня у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура Суворовського району Одеси почала кримінальне провадження за фактом незаконного стягнення різних платежів із громадян при оформленні закордонних паспортів. Провадження почато за результатами перевірки за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України. Встановлено, що посадовці надавали громадянам перелік банківських рахунків для сплати платежів за оформлення паспорта для виїзду за кордон. До переліку входили платежі за послуги з інформаційного забезпечення, медичного страхування, довідки про відсутність судимості тощо.

Стягнення вищезгаданих платежів не передбачене законодавством.