Зміни до закону "Про позашкільну освіту" винесли на загальне обговорення

Документ розроблено з метою унормування на законодавчому рівні права громадян на здобуття позашкільної освіти за допомогою фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти.

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

Їх можна надсилати на адресу Департаменту відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки:

поштову адресу – пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01001;

електронну адресу – а_serednytska@mon.gov.ua;

а також на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:

поштову – вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

електронну – mail@dkrp.gov.ua