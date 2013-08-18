Femen заявляє про побиття їхніх активісток в Одесі (фото)

В Одесі 17 серпня побили активістів Femen, повідомляє прес-служба організації.

За даними прес-служби, близько 21.00 на лідера Femen Ганну Гуцол, активістку Олександру Шевченко і консультанта Віктора Святського напали невідомі.

«Активістів Femen перехопила група людей на виході з під'їзду одного з одеських будинків. Напад був вчинено за відпрацьованою схемою: співробітники спецслужб вели попереднє спостереження за активістами і, вибравши зручний момент, вчинили напад. Жорстоко побивши активістів Femen, злочинці втекли на автомобілі з водієм, який заздалегідь чекав своїх колег неподалік місця скоєння злочину», - стверджують в організації.

З їх слів, всіх 3 членів руху госпіталізовано службою швидкої допомоги і доставлено до Шевченківського райвідділу міліції Одеси для надання пояснень.

Femen вимагає від міністра внутрішніх справ України забезпечити їх активістам цілодобову охорону, зважаючи на вчорашній напад, що «став вже п'ятим у низці кривавих розправ над активом руху».

У Головному управлінні МВС в Одеській області УНІАН підтвердили факт звернення потерпілих активістів.