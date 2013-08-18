Рятувальники ДСНС розважать відвідувачів Сорочинського ярмарку

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій не тільки охоронятимуть, але й розважатимуть відвідувачів Сорочинського ярмарку

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди ДСНС в Полтавській області, сьогодні з Полтави до села Великі Сорочинці, де щорічно проходить національний ярмарок, виїхав зведений загін обласного Управління ДСНС.

У його складі - 12 одиниць спеціальної і пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу.

Рятувальники поряд з ярмарком розгорнуть наметове містечко і перебуватимуть в постійній бойовій готовності для оперативного реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію, що може виникнути під час проведення святкових заходів, зазначили в прес-службі.

Окрім цього рятувальники встановлять сценічний майданчик ДСНС України, на якій проводитимуться виступи художніх колективів, тематичні конкурси і вікторини, щоб привернути увагу громадян до необхідності дотримуватись правил безпеки життєдіяльності.

Нагадаємо, відкриття Національного Сорочинського ярмарку заплановане на 20 серпня.