ЗМІ: Афериста, який обібрав українців на 25 мільйонів, оголошено у розшук

Після того, як Максима Островського було затримано у власній квартирі на Печерську, його було доставлено до ужгородського суду для обрання запобіжного заходу. Але, незважаючи на мітинги біля суду і заклики сотень ошуканих людей посадити афериста, суд відпустив його під заставу 250 тис. грн. У результаті Островський зник. Днями він був офіційно оголошений у розшук.

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Про це повідомив співрозмовник Вести у правоохорониих органах.

Також, за його словами, Островськй, ймовірно, змінив ім'я і виїхав за кордон.

Як повідомляв УНІАН, тернопільські міліціонери затримали шахрая, який ошукав понад 80 людей на суму майже 0,5 млн грн. 24-річний волинянин минулого року укладав з людьми договори на виготовлення металопластикових вікон, брав гроші, після чого зникав.