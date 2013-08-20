Львів'янам, які воювали проти кінноти Будьонного, встановили пам'ятник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадаміністрації, 17 серпня біля села Горпин Камянко-Бузького району відбулось урочисте відкриття пам’ятника добровольцям полеглим 18 серпня 1920 року в боях з більшовицькою кінною армією Будьонного.

Захід відбувся за участі Генерального консула Республіки Польща у Львові Ярослава Дрозда та заступника директора департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації Оксани Погорілко.

«Одним з яскравих і героїчних моментів українсько-польської війни проти більшовиків була битва під Задвір`ям 17 серпня 1920 року. Сьогодні ми спільно віддаємо шану львівській молоді, яка під командування капітана Болеслава Зайончковського тут, на цьому місці, зустріла і дала опір більшовицьким військам, які намагалися захопити Львів», – наголосила під час відкриття Погорілко.

Як зазначається у повідомленні, пам’ятник на непозначеній досі братській могилі в селі Горпин було споруджено на основі договору між польською Радою охорони пам’яті боротьби та мучеництва та українською Міжнародною комісією з питань увічнення жертв війни і політичних репресій. Факт наявності захоронень польських військових підтверджувався лише свідченням міських жителів.

Завдяки ініціативі Генерального Консула Республіки Польща у Львові, у листопаді 2009 року комунальне підприємство Львівської обласної ради «Доля» провело пошукові дослідження з локації кладовища. Висновки підтвердили факт наявності останків до 50 солдат польського війська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, 18 серпня у селі Задвір’я Буського району біля пам'ятника загиблим в боях з радянською кінною армією Будьонного відбулася заходи з нагоди 93-річчя битви під Задвір’ям, «таким чином на Львівщині вшанували пам’ять близько 300 добровольців, здебільшого львівської молоді та студентів, котрі 17 серпня 1920 року дали бій радянській кінній армії».