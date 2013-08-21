У Донецьку іноземця посадили на 10 років за поранення міліціонера

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, під час слідства було встановлено, що злочинець перебував у розшуку за скоєння вбивства кримінального авторитету в Ставрополі. Прибувши нелегально на територію України, він придбав підроблений паспорт і зброю. У Донецьку чоловік здійснив крадіжку майна з автомобіля. Під час затримання співробітниками правоохоронних органів чинив опір і поранив з вогнепальної зброї сержанта міліції.

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За цим фактом було відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.185 (викрадання чужого майна), ч.1. ст.263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових запасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), ч.4 ст.358 (підробка документів, печатки, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печатки, штампів) КК України.

Державне звинувачення в суді підтримувала прокуратура м. Донецька. Суд першої інстанції осудив підсудного до максимальної міри покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, потім Апеляційний суд Донецької області підтримав це рішення, і минулого тижня вирок набув чинності.