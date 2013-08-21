У Києві невідомі розбили меморіальну дошку маршалу Жукову

Як передає кореспондент УНІАН, у дошки повністю відбитий лівий нижній кут, пошкоджено частину напису.

За інформацією місцевих мешканців, дошка була пошкоджена щонайменше місяць тому, на початку липня, і до цього часу ніяких робіт щодо її відновлення не проводилось.

Відзначимо, що меморіальну дошку Жукову розбили напередодні відзначення 70-річчя Курської битви у липні п. р. Саме Жуков з 5 липня 1943 року в ході захисного та наступального етапів Курської битви координував дії Західного, Брянського, Степового та Воронезького фронтів. 23 серпня виповнюється 70 років із дати завершення Курської операції.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років ця меморіальна дошка вже не один раз страждала від рук вандалів. Так, у 2008 року її кілька разів заливали коричневою фарбою. Після чергового акту вандалізму було фактично встановлено нову дошку, яка складається з двох частин. На нижній, більшій частині, розміщено текст про те, що у 1974 році вулиця отримала назву на честь маршала Жукова та інформація про його заслуги. Над цією дошкою встановлено гранітний потрет Жукова.

Нагадаємо, наприкінці липня у Києві, з будівлі по вул. Гончара, 33, зникла меморіальна дошка міністру внутрішніх справ, прем'єр-міністру Російської імперії (1906-1911) Петру Столипіну.

У зв’язку з цим Посольство Російської Федерації в Україні передало Міністерству закордонних справ України ноту.