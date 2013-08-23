Злодій-альпініст обкрадав квартири у багатоповерхівках

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району Києва, встановлено, що крадіжки злодій скоював упродовж 2010-2012 років на території Деснянського та Оболонського районів Києва.

Вдень, упевнившись у тому, що власників квартир немає вдома, чоловік залазив на дахи багатоповерхівок та за допомогою альпіністського спорядження проникав у помешкання. У такий спосіб йому вдалося обікрасти кілька квартир, які розташовані на 22-23 поверхах.

Загалом крадій-альпініст заволодів майном потерпілих на суму понад 150 тис. грн.

Вироком Оболонського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – «крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому», та засуджено до 3,5 років позбавлення волі.