На дитячому майданичку знайшли 76-міліметровий снаряд

Як повідомили УНІАН в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, про виявлення вибухонебезпечного предмету на дитячому ігровому майданчику на вул. Миру повідомили 22 серпня о 16:45 Службі порятунку «101» місцеві жителі.

Згідно з отриманою від громадян інформацією, 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни виявили діти за 30 м від житлових будинків. На щастя, діти одразу повідомили про знахідку батькам.

Працівники міліції організували охорону вибухонебезпечного предмета. Подано заявку на знешкодження.

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У Балаклійському районі Харківської області поруч із автомобільною дорогою виявили більше 100 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні ДСНС України в Харківській області, снаряди в лісосмузі поряд із автошляхом із селища Савинці до села Веселе були виявлені 22 серпня.

На номер «101» зателефонували місцеві жителі, котрі випадково наштовхнулись на велику купу залізних предметів, що лежали просто неба. Поруч було видно сліди розкопок. Люди здогадались про потенційну небезпеку знахідки і повідомили рятувальникам.

Під час обстеження прилеглої території за допомогою металошукача піротехніки виявили боєприпаси і під землею. Всього у цьому місці було виявлено та знешкоджено 92 артилерійських снаряди діаметром 45 мм, 12 снарядів діаметром 76 мм та 9 мінометних мін діаметром 50 мм. Окрім того ще одну мінометну міну піротехніки знешкодили неподалік села Петрівське цього ж району.

Того ж дня в Ізюмському районі на окраїні лісу за 5 км від селища Червоний Оскіл місцеві мешканці виявили 37 одиниць мінометних мін діаметром 50 мм та 3 ручні протитанкові гранати, кимось викинуті просто на смітник.

Всі боєприпаси були знешкоджені на спеціальних майданчиках шляхом підриву. Постраждалих немає.

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На Житомирщині у Малинському районі знищили 30 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, 5 снарядів знайшли в п'ятницю, коли знищували 25 снарядів, знайдених напередодні.

Так, 21 серпня увечері двоє жителів села Малинівка повідомили працівникам 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини Малинського району, що у лісосмузі поблизу села знайшли 25 артилерійських снарядів.

На місці рятувальники встановили, що це - снаряди часів ВВВ калібру 105 мм.

Під час знищення небезпечних предметів сьогодні піротехніки управління ДСНС у Житомирській області знайшли у тому ж місці ще 5 снарядів вказаного калібру.

Наразі усі знахідки знищено.

Романюк уточнила, що у лісосмузі поблизу Малинівки подібні предмети вже знаходили 2 роки тому.