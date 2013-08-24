Грабіжники вбили господаря квартири, а жінці завдали 15 ножових поранень

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, до чергової частини Миронівського районного відділу міліції надійшло повідомлення працівника медичного закладу про надання допомоги 56-річній місцевій мешканці, яку доставили до приймального покою з численними ножовими пораненнями. Лікарі констатували у жінки15 ножових поранень, серед яких одне - проникаюче.

В лікарні жінка розповіла працівникам міліції про розбійний напад.

За її словами, двоє чоловіків, пошкодивши вікно та розірвавши москітну сітку на другому поверсі триповерхового будинку, ввірвалися до їхньої квартири. Вихопивши ножі вони відразу почали наносити удари по всьому тілу її чоловікові, від яких він помер на місці. Потім злочинці накинулись на дружину, нещадно пошматували її лезом ножа, вимагаючи, аби вона віддала гроші. Жінка віддала всі заощадження – 10 тисяч доларів США та 30 тисяч гривень, які вони з чоловіком збирали для придбання житла. Через вхідні двері зловмисники швидко покинули квартиру.

За адресою, де стався злочин, працювали слідчо-оперативна група, експерти, кінологічна служба. Під час проведення огляду місця події були вилучені речові докази, серед яких - два ножі.

«Оперативники відразу почали відпрацьовувати можливі шляхи відступу втікачів. Розшукова собака взяла слід і стежкою вивела на окружну дорогу міста Миронівки. Надалі працівники міліції встановили, що підозрювані викликали таксі і поїхали в напрямку столиці», – розповів начальник Миронівської міліції Олег Квасков. Через кілька годин один з нападників, на одязі якого були добре помітні плями крові, був затриманий правоохоронцями у місті Бровари. Ним виявися раніше судимий за грабежі.

Наразі працівники Миронівського слідчого відділення відкрили кримінальне провадження за ч.2 с.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. По вилученим речовим доказам призначені відповідні експертизи. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід – арешт. Проводяться заходи для затримання другого нападника.