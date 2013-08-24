У Запоріжжі кредитні аферисти ошукали більше тисячі українців (відео)

Натомість у довірливих містян просто викачували гроші, - щоб отримати кредит, позичальник мав спочатку сплатити фірмі так званий "страховий внесок".

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У такий спосіб зловмисники обдурили більше тисячі людей, повідомляє ТСН.

У кредитній спілці заманювали запоріжців стабільністю, доступністю та малими відсотками. Так, жертвою аферистів стала жінка, яка хотіла взяти 300 тисяч гривень під три проценти. Її заявку прийняли, але спочатку попросили страховий внесок - більше 20-ти тисяч.

"Тобто реально вони беруть спочатку гроші, потім підписується договір. Договір ніхто в руки не брав, показали миттєво, дрібним шрифтом. На питання - коли будуть гроші, відповіли - точно гроші будуть, ось через 3 дні, 4 дні, гроші будуть. Але грошей так і не дочекалася", - розповіла жінка.

Після сплати страховки шахраї банально тягнули час, змушуючи людей ще й платити відсотки за ще невидану позику. "А де ж мій кредит? Вона каже - а треба оплачувати гроші за кредит! Вітя (чоловік) говорить - який кредит, ви ж його мені не дали! - А треба читати договір! Вітя тоді сів в машину, і поїхав в офіс. Тільки туди зайшов, його вигнали", - розповіла мешканка Запоріжжя. "Ми вже нічого не хотіли, тільки поверніть нам 3,5 тисячі, що ми вам віддали, більше нічого. Але в грубій формі вони сказали – виходьте", - додала жінка.

Кредитори робили все, щоб клієнти в договір не вчитувалися. Серед тексту на 30-ти сторінках був і рядок, що страхового внеску їм не повернуть ніколи. "В угоді, яку ви підписували, написано, що страховку ми не повертаємо ні в якому випадку, тобто отримуєте кредит - не отримуєте кредит, страховка не повертається", - повідомив заступник начальника УВС м. Запоріжжя Сергій Натахін.

За кілька років у пастку до шахраїв потрапили більше тисячі людей. Реальні кредити отримали лише двоє запоріжців. За масштабне шахрайство керівникам фірми загрожує до 8 років ув'язнення. А от в ошуканих городян шансів повернути свої гроші майже немає.