Міліція знайшла охоронців, що не давали журналістами знімати на Майдані

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як уточнили в міліції, одного з працівників охоронної фірми вже допитують слідчі. Допит його колеги, а також допит потерпілих журналістів заплановані на 27 серпня.

У міліції нагадали, що 25 серпня о 4.20 члени знімальної групи «5 каналу» звернулися до міліції з повідомленням про перешкоджання їхній журналістській діяльності невідомими особами.

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Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між журналістами та двома працівниками приватної фірми. Охоронці перешкоджали проведенню зйомок біля сцени на Майдані Незалежності.

Кореспондент звернулась із заявою до Шевченківського районного управління міліції. Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.1ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

За даними міліції, сьогодні, 26 серпня, працівники охоронної фірми були викликані для проведення слідчих дій. Один з них, житель Києва, вже прибув до слідчих. Його колега, мешканець Чернігівщини, а також потерпілі журналісти будуть опитані про обставини інциденту 27 серпня.

Досудове розслідування триває.