В Криму збільшився потік туристів з країн СНД та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

“Змінилась структура туристичного потоку за його географією. У нас є падіння туристичного потоку з України. При цьому громадянин України є основним нашим туристом. На сьогодні ми бачимо скорочення туристичного потоку з України на 4,7% у порівнянні з минулим роком. Я думаю, що ця цифра може вирівнятись, оскільки на часі оксамитовий сезон”, - сказав міністр.

Він також зазначив, що в порівнянні з минулим роком спостерігається значне зростання потоку туристів з Росії — на 12%. Всього ж за минулий рік у Криму відпочили близько 1,5 мільйона громадян РФ.

Лієв також додав, що зафіксовано великий приріст туристів з Білорусі.

«У цьому році туристичний потік збільшився на 30%. Великий зріст демонструє Азербайджан та Туреччина. Азербайджан — у зв'язку з тим, що ми відкрили там туристичне представництво, відновлено сполучення між Баку і Сімферополем. Кількість туристів збільшилась в цьому році на 37% з Азербайджану, й основна маса громадян цієї країни їде в санаторії. Кількість туристів з Туреччини зросла на 37%, і пов'язано це з тим, що в цьому році скасовано візовий режим. Зацікавленість туроператорів Туреччини до Криму висока», - додав міністр.

Лієв також зазначив, що цього року спостерігається зростання туристичного потоку з Великої Британії та прибалтійських країн, а турпотік з Австрії та Німеччини залишився на рівні минулого року.

“Загалом ми прогнозуємо, що туристичний потік з країн ЄС до Криму досягне півмільйона осіб. Це туристи, які не їдуть лише на пляжний сезон”, - сказав Лієв.

Він також повідомив, що цього року на півострові налічується 573 пляжі, в тому числі лікувальних - 80, оздоровчих - 88, дитячих - 72, загального призначення - 333. На 350 пляжів вхід безкоштовний.