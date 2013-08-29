Суддя-колядник Зварич написав у колонії книгу "Mein Kampf in Ukraine"

«На форумі видавців буде презентована перша книга його трилогії : «Mein Kampf in Ukraine. Книга перша. Суддя - Комуніст», - розповів директор видавництва Ігор Степурін, пише «Сегодня».

«Презентацію художньо - документального твору буде робити його син Віктор. З 20- х чисел вона надійде в продаж за ціною близько 70 грн», - додав він.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ екс-суддя заявив, що вона являє собою «шокуючу правду про невідому суспільству сторону судової системи в Радянському Союзі і Україні з вуст колишнього комуніста, голови апеляційного суду».

Ігор Зварич, справа якого кілька років тому отримала великий резонанс в Україні, був головою Львівського апеляційного адміністративного суду. У хабарництві його викрили в 2008 році. У його кабінеті, а також у кабінетах деяких інших львівських суддів було проведено обшуки. У результаті було вилучено коштів на загальну суму в мільйон доларів і два мільйони гривень (основна частина була знайдена у Зварича).

Сам він стверджував, що знайдені в кабінеті гроші були так званими «посівними». «У кабінеті зібралося те, що "посівали" за українською традицією в новому приміщенні, нам дарували багато образів і "засівали" грошима», - заявляв суддя.

Після затримання Зварич деякий час проходив лікування в клініці, втік звідти, був оголошений у розшук і в підсумку знову затриманий. За вироком, винесеним в 2011 році, він отримав десять років в'язниці з конфіскацією майна.