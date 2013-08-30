Хмельницька прокуратура вимагає заарештувати сина депутата, який збив людину

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, прокуратура 29 серпня оскаржила рішення Хмельницького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному.

"Оскільки зазначене рішення суду є незаконним, прокуратура області вважає за необхідне обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу – взяття під варту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Хмельницькому 20 серпня близько 23.30 19- річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішохода, 26- річного місцевого жителя, який помер на місці ДТП.

Дмитро Червонюк, який перебував за кермом автомобіля Toyota, є сином депутата Хмельницької обласної ради шостого скликання, президента Асоціації приватних підприємців "Едельвейс" Галини Червонюк і депутата Хмельницької обласної ради п'ятого скликання власника Рівненського льонокомбінату Олега Червонюка.

Начальник Хмельницького міськвідділу міліції Василь Птащук повідомив, що водій позашляховика керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

29 серпня Хмельницький міськрайонний суд відпустив 19-річного сина депутата облради Дмитра Червонюка, який на автомобілі насмерть збив людину, під заставу у 70 тис. грн.