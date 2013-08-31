Командира літака, який розбився під Донецьком, можуть посадити на 10 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, слідчі встановили, що через свої необережні дії, які призвели до порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту, командир екіпажу скоїв кримінальне правопорушення.

Обвинувальний акт стосовно командира повітряного судна направлено до суду.

"У разі підтвердження судом провини працівника повітряного транспорту йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту Донецька під час посадки пасажирський літак Ан-24 вийшов за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся і розколовся навпіл. Всі пасажири летіли до Донецька на матч між ФК «Шахтар» і «Борусією».

На борту літака перебувало 52 особи (8 членів екіпажу). Загинули п'ятеро осіб. 26 постраждалих звернулися по допомогу до медиків.