На Донеччині 4 грузинських національно-культурних товариства

У Донецькій області відкрилися Дні культури Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, заходи, які пройдуть у рамках Днів, "зберуть на території краю суцвіття молодих народних талантів Донецької області і Грузії".

У прес-службі зазначили, що на території області зараз проживає близько 7 тис. осіб грузинської національності. У регіоні зареєстровані і функціонують чотири національно-культурні формування грузин, які об`єднують більше тисячі представників грузинського народу.

Голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО надіслав учасникам фестивалю вітання, в якому висловив переконання, що "нинішній фестиваль відкриє нові імена обдарованих молодих виконавців, стане ще однією незабутньою подією в культурному житті Донецького краю".

"Переконаний, що фестиваль внесе нове дихання творчості в скарбницю народного мистецтва багатого етносу України і Грузії", - підкреслив В.ЛОГВИНЕНКО.