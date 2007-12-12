Ціни на каву - найвищі, і нижчими не стануть

Світові ціни на каву в листопаді залишилися найвищими майже за дев`ять років, хоча проти жовтня дещо скоротилися. Нагадаємо, що в жовтні ц.р. середня за місяць ціна кави на світовому ринку, виражена індексом ICO Composite, становила 115,71 цента/фунт - найвищий показник з квітня 1998 р. У листопаді показник трохи скоротився, до 114,43 цента/фунт. Вище позначки 100 центів/фунт індекс ICO Composite стабільно зберігається з травня ц.р., а в листопаді індекс знизився вперше за чотири місяці, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

Причиною високих світових цін на каву експерти Міністерства сільського господарства США вважають його підвищене споживання в поточному сезоні і очікуване в наступному сезоні рекордне скорочення перехідних складських запасів кави в країнах-виробниках.

Зокрема, за оцінками Міністерства сільського господарства США, споживання кави в сезоні 2006-2007 рр. збільшилося на 9% і попередньо оцінюється в 131,1 млн. мішків, а в сезоні 2007-2008 рр. складські запаси кави в країнах-виробниках, становитимуть 18,3 млн. мішків - найнижчий показник з сезону 1960-1961 рр.

Виробництво кави в світі в сезоні 2007-2008 рр., відповідно до прогнозу міністерства, скоротиться на 8,5% і складе 122,9 млн. мішків - найнижчий показник за три сезони, що буде викликане падінням його виробництва в Бразилії. Як очікується, в Бразилії виробництво кави впаде на 19,5% і становитиме 37,6 млн. мішків - найнижчий показник за три сезони.