Російською мовою перевидано книжку коміксів про УПА

Учора в Івано-Франківську презентували книжку коміксів про Українську повстанську армію під назвою "Україна в боротьбі".

Як передає кореспондент УНІАН, це перевидана книга коміксів львівського митця Леоніда Перфецького. Життєвий шлях Л.Перфецького був тісно пов’язаний із військом, оскільки у 1917-1921 роках він був учасником визвольних змагань у складі українських військових підрозділів, а під час Другої світової війни перебував у лавах дивізії „Галичина”.

Автор на 129-ти малюнках з невибагливим текстом відобразив історію визвольної боротьби українців в 1939-40-х роках минулого століття. Цим малюнкам уже понад 60 років. Вперше комікси Л.Перфецького були опубліковані в американській газеті ще 1953 року.

У травні цього року свій варіант перевидання презентувала Тернопільская облдержадміністрація.

Презентували книгу коміксів про УПА активісти Івано-Франківського осередку «Спілки української молоді». За словами голови Івано-Франківського осередку «СУМ» Юрія ІЛЛЯША, вони будуть зрозумілими і для сучасних школярів.

Розрахована книжка коміксів на дітей віком від 6 до 12 років.

Організатори презентації переконані, що, прочитавши її, малеча захоче глибше вивчати історію України уже з навчальних підручників.

Книжка видана накладом 10 тисяч примірників. Книга двомовна: українською і російською мовами 50 на 50. Це зроблено з метою залучити до читання якнайбільше коло дітей України, зокрема і тих, хто проживає в російськомовному середовищі.

Комікси про УПА розповсюджуватимуть по школах та юнацьких бібліотеках України безкоштовно.