Київська влада бере під охорону мости через Дніпро

З 1 січня 2008 року столична влада організує охорону автодорожніх мостів через річку Дніпро в Києві.

Про це повідомляється на офіційному веб-порталі столичної влади.

Зокрема, згідно з розпорядженням КМДА, візьмуть під охорону Південний мост, мост Метро з мостом через Русанівську протоку, Московський мостовий перехід з мостами через р. Дніпро та р. Десенку, мост ім. Патона та Парковий пішохідний мост на о.Труханів.

Відповідне рішення було прийнято враховуючи державну та стратегічну значимість зазначених об’єктів, належність до режимних об`єктів, що потребують здійснення необхідних профілактичних заходів з попередження аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру:

Згідно з прийнятим рішенням, комунальне підприємство "Київавтошляхміст" комунальної корпорації "Київавтодор" як балансоутримувач мостів має визначити організацію для виконання функцій з охорони мостів відповідно до вимог Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", та здійснити необхідні заходи щодо обладнання постів охорони.

У свою чергу Головному управлінню транспорту доручено при розробленні бюджетних запитів до проекту бюджету на 2008 рік та наступні роки включати до них потребу в бюджетних видатках на виконання робіт, передбачених цим розпорядженням.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми підрахунками, на охорону міських мостів необхідно близько 5 млн. грн. За інформацією Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, для охорони мостів планується залучити працівників міліції. Питання щодо необхідності охорони мостових переходів постало у зв’язку з тим, що невідомі особи на об’єктах викручували дороговартісні світильники та руйнували деякі конструкції.