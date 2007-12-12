З шахти «Червоний партизан» на поверхню вивели 316 гірників

Аварію на шахті «Червоний партизан» ДП «Свердловантрацит» в Луганській області повністю ліквідовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив оперативний черговий територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області.

За його словами, сьогодні о 00.20 з шахти було виведено на поверхню всіх 316 гірників, які залишалися заблокованими внаслідок аварії лінії електропередач, що сталася о 15.35.

Черговий також повідомив, що о 2.00 було поновлено живлення усіх об’єктів шахти.

На цей час шахта працює в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, учора о 15.35 на шахті «Червоний партизан» відбулося раптове відключення електроенергії на центральному проммайданчику і майданчику повітроподавального ствола.

На момент аварії в шахті перебував 361 гірник.

Пізніше на поверхню було виведено 45 гірників.