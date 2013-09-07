У Житомирі до Дня міста створили 315-метровий малюнок (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ході візьмуть представники творчих та мистецьких колективів міста, школярі та усі бажаючі - загалом кілька тисяч чоловік. Учасники ходи двома окремими колонами пройдуть головними вулицями Житомира та з"єднаються на Соборному Майдані, де учасникам свята презентують новий тролейбус, зібраний працівниками КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління".

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Після цього на Соборному Майдані відбудеться багатотисячне театралізоване дійство.

Завершить свято гала-концерт за участю рок-гурту «Воплі Водоплясова». У концерті планується також участь фіналіста телепроекту «Голос країни» Артема Кондратюка і учасника «Нової хвилі» та «Х-фактору» Аркадія Войтюка.

Протягом дня на вулиці Михайлівській діяли: "Мистецька версія" Дня Житомира, а його "Танцювальна версія"- на майданчику біля кінотеатру "Жовтень". Також на Новому бульварі для житомирян було організоване "Містечко здоров"я", у Житомирського парку культури і відпочинку імені Ю. Гагаріна відбулися Свято хліба та ярмарок продажу продукції хлібовиробників. Родзинкою свята став фестиваль " Пікнік по-житомирськи", де усі бажаючі могли придбати оригінальні страви, притаманні кухні житомирського Полісся, пристосовані для пікніка. Також у цьому парку успішно пройшов концерт сімейних пар.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня у Житомирі розпочалося святкування Дня міста, яке завершиться завтра, у неділю. У ці дні Житомир відзначає 1129-річницю з дня свого заснування.

Свято розпочалося музичним марафоном « Від зірок Житомира - до галактик Всесвіту» у Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова . Тоді музиканти протягом кількох годин безперервно виконували класичні композиції, при цьому паузи тривали не більше трьох секунд, що технічно дуже складно. Такий марафон цьогоріч проводять як генеральну репетицію рекорду , який планують встановити на День міста у наступному році до 1130-річчя Житомира. У наступному році тривалість марафону збільшиться до доби і цей рекорд відповідно зареєструють.

Святкування Дня міста проходить за кошти спонсорів та меценатів Житомира та обійдеться, за попередніми даними, у 600 тисяч гривень.