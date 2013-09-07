У Житомирі до Дня міста створили 315-метровий малюнок (фото)

16:37, 07 вересня 2013
Суспільство
1521 0

Сьогодні у Житомирі  до Дня міста діти створили на вулиці Михайлівській 315-метровий малюнок, також у місті   проведуть багатотисячну карнавальну ходу "Яскраві міста кольори".

житомир

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ході візьмуть  представники  творчих та мистецьких колективів міста, школярі  та усі бажаючі - загалом кілька тисяч чоловік. Учасники ходи двома окремими колонами пройдуть  головними вулицями Житомира та з"єднаються на Соборному Майдані, де учасникам свята презентують новий тролейбус, зібраний працівниками КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління".

На тему: У Житомирі відбуваються всеукраїнські змагання з триатлону

Після цього на Соборному Майдані відбудеться багатотисячне театралізоване дійство.

Завершить свято гала-концерт за участю рок-гурту «Воплі Водоплясова». У концерті планується також участь фіналіста телепроекту «Голос країни» Артема Кондратюка і учасника «Нової хвилі» та «Х-фактору» Аркадія Войтюка.

Протягом дня на вулиці Михайлівській діяли: "Мистецька версія" Дня Житомира, а  його "Танцювальна версія"- на майданчику біля кінотеатру "Жовтень". Також на Новому бульварі для житомирян було організоване "Містечко здоров"я", у Житомирського парку культури і відпочинку імені Ю. Гагаріна відбулися  Свято хліба та ярмарок продажу продукції хлібовиробників. Родзинкою свята став фестиваль " Пікнік по-житомирськи", де  усі бажаючі могли придбати  оригінальні страви, притаманні кухні  житомирського Полісся, пристосовані для пікніка. Також у цьому парку  успішно пройшов концерт сімейних пар.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня у  Житомирі  розпочалося святкування Дня міста, яке завершиться завтра,  у неділю. У ці дні Житомир відзначає  1129-річницю  з дня  свого  заснування.

Свято розпочалося музичним марафоном « Від зірок Житомира - до галактик Всесвіту» у Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова . Тоді   музиканти  протягом  кількох  годин   безперервно виконували класичні композиції, при цьому паузи тривали  не більше трьох секунд, що технічно дуже  складно. Такий марафон  цьогоріч проводять як генеральну репетицію  рекорду , який планують встановити на День міста у наступному році  до 1130-річчя Житомира. У наступному році   тривалість марафону збільшиться до доби і  цей рекорд  відповідно  зареєструють.

Святкування Дня міста проходить за кошти спонсорів та меценатів Житомира та обійдеться, за попередніми даними, у 600 тисяч гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter