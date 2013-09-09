На Прикарпатті чоловік потрапив до реанімації після зустрічі з ведмедем

Як повідомили УНІАН у Косівській районній лікарні, 8 вересня до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні з діагнозом кусані рвані рани голови зі значним дефектом обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, множинні рвані рани доставлено 55-річного чоловіка, жителя села Уторопи Косівського району Івано-Франківської області. За наданою інформацією, на чоловіка, який пішов до лісу збирати гриби, напав ведмідь.

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Стан потерпілого важкий і його довелося перевезти в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у липні ведмедиця напала на 25-річну жінку, яка, після зустрічі з хижаком, потрапила до лікарні з рваними ранами обох рук. А кілька днів тому від медведиці ледь врятувався житель Кривопілля, який зумів вилізти на дерево і дочекатись, коли звір зникне у хащах.