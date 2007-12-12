Андрухович подарує Івано-Франківську свій «Самогон»

18 грудня письменник Юрій АНДРУХОВИЧ презентує своїм землякам в Івано-Франківську музичний альбом «Самогон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську.

Ю.АНДРУХОВИЧ разом з польською групою із Вроцлава «Карбідо» презентуватимуть спільний альбом, у якому музична частина створювалась поляками, а тексти пісень взяті з останньої поетичної збірки письменника «Пісні для Мертвого Півня».

Усі пісні альбому виконує Ю.АНДРУХОВИЧЕМ. «Я б це швидше назвав не співом, а мелодекламацією», - наголосив він.

За словами Ю.АНДРУХОВИЧА, вхід на концерт буде безкоштовним, але потрапити на презентацію зможуть лише стільки людей, скільки зала може вмістити (велика Смарагдова зала кінотеатру «Люм’єр», розрахована на 250 місць – УНІАН).

Альбом «Самогон» містить 9 пісень, 7 з яких - польською мовою.