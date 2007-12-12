Міносвіти просить СБУ скоротити термін перебування в Україні вчителя Шінкенса

Міністерство освіти і науки України здійснило перевірку навчальної програми з історії та методики, за якою ведеться викладання у ТОВ «Печерська міжнародна школа» у Києві, і визначило метод викладення пропаганди у школі на прикладі пропаганди нацизму як “грубу методичну помилку”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, зокрема, комісією встановлено, що у навчальному процесі на уроках історії використовувався посібник «Веймар та нацистська Німеччина» - Джон Хіт та Кріс Хінтон, Лондон, 2000 (англ. мова), у якому міститься доволі детальний матеріал про форми та методи нацистської пропаганди, чисельні приклади застосування політичних технологій фашизму.

Окремі розділи зазначеного посібника не враховують вікові та психологічні особливості учнів 15-16-річного віку, містять некоректне подання матеріалу та ілюстративний матеріал, який може негативно впливати на психіку неповнолітніх. Оскільки, відповідно до ст. 6 Закону України «Про освіту», одними з основних принципів освіти є гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, Міністерство освіти і науки вважає за неприпустиме надалі використання подібних матеріалів у навчальному процесі, йдеться у повідомленні.

Також комісією встановлено, що метод "занурення в історію", який був використаний при вивченні теми "Геноцид: нацизм, Холокост, сталінізм 1930-х років в Україні та геноцид в Руанді 1994" у 10-му класі вчителем історії К.А.ШІНКЕНСОМ, є грубою методичною помилкою, яка деформує виховну функцію і може сформувати в учнів частково позитивний образ нацизму та негативно вплинути на формування світогляду.

Через це, а також у зв’язку з тим, що оприлюднена у ЗМІ інформація викликала широкий резонанс у суспільстві та негативно впливає на міжнародний імідж країни, Міносвіти звернулося до Служби безпеки України про скорочення терміну перебування в Україні громадянина Ірландії К.А.ШІНКІНСА, відповідно до ст. 31, 32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Крім того, міністерство зобов‘язало керівництво ТОВ «Печерська міжнародна школа» продовж 2-х тижнів підготувати матеріали для ліцензування навчального закладу та подати їх на розгляд Київській державній міській адміністрації, усунути недоліки і провести роз‘яснювальну роботу з учнями.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (№275 від 4 грудня 2007 р.) повідомила, що вчителі київської "Печерської міжнародної школи" пропонували учням спробувати себе як пропагандистів нацизму. «Учням десятих класів викладач історії, географії і економіки містер ШИНКЕНС дав домашнє завдання - вжитися в образ нациста і створити передвиборний образ всесвітньо відомого тирана і фашиста Адольфа Гітлера так, щоб за цю особу проголосував народ», - зазначало видання. Також газета писала: «зараз навчальний заклад і насправді нагадує передвиборчий штаб: на шкільних стінах висять плакати із зображенням фюрера, що пістрявіють чорно-червоними написами німецькою мовою "Обирайте Гітлера!", "Робота дає миску юшки", "Хліб. Робота. Батьківщина. Ми створюємо Велику Німеччину! Обери рятівника Гітлера!!!", а по класах валяються листівки зі свастикою». При цьому, окрім публікації, газета наводила відповідні фотознімки.