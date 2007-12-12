ДАІ приготувала водіям новорічний сюрприз

З 1 січня 2008 року в Україні розпочинається впровадження спеціального знаку державного зразка (стікера), який свідчитиме про наявність у власника транспортного засобу поліса цивільно-страхової відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Олексій КАЛИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Державна комісія, яка регулює усі ці питання, затвердила зразок державного знаку, який знаходитиметься на лобовому склі автомобіля і свідчитиме про наявність у водія поліса цивільної страхової відповідальності”, - сказав О.КАЛИНСЬКИЙ.

За його словами, якщо на автомобілі відсутній цей спеціальний знак, то автомобіль підлягає зупинці і перевірці працівниками ДАІ. Він зазначив, що перевірятимуть усі документи згідно з Правилами дорожнього руху, а також наявність поліса цивільно-страхової відповідальності, за відсутність якого, згідно з чинним законодавством, передбачено відповідальність.

Як сказав О.КАЛИНСЬКИЙ, на сьогодні сума штрафу за відсутність поліса становить 17 гривень, проте, згідно з відповідним законопроектом, цю суму буде збільшено.

О.КАЛИНСЬКИЙ також зауважив, що відсутність стікера ще не говорить про те, що водій автоматично буде притягнутий до відповідальності. “Не за відсутність цього стікера водій притягується до відповідальності, а за відсутність самого поліса”, - уточнив О.КАЛИНСЬКИЙ.

За його словами, законом передбачено певну категорію осіб, які звільнені від наявності спеціального знаку на лобовому склі, зокрема, йдеться про інвалідів.

Як зазначив О.КАЛИНСЬКИЙ, контроль наявності поліса передбачено при технічному огляді транспортних засобів, при порушенні водієм Правил дорожнього руху, при документуванні ДТП, а також при реєстрації транспортних засобів.

У свою чергу, президент Моторного (транспортного) страхового бюро України Володимир РОМАНИШИН повідомив, що з понад 400 страховиків, які діють в Україні, лише 82 страхові організації мають право видавати поліси обов’язкового страхування.

За його словами, на сьогодні уже виготовлено 6 мільйонів стікерів, а також близько 3 мільйонів перебувають у друку. В. РОМАНИШИН зазначив, що стікер надаватиметься безоплатно. “Цей знак видається тим власникам, які уклали зі страховиком договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності. Такий знак видає лише страховик, і його не розповсюджує Моторне бюро, лише страховики, які уповноважені укладати договір”, - уточнив він.

В.РОМАНИШИН також додав, що стікер має відповідні ступені захисту, як і поліс.